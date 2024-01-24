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Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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Adıyaman'da yapılan hırsızlık operasyonunda İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından A.U. ve E.T. isimli 2 şüpheli yakalandı. Zanlılar emniyete götürülmek üzere sorgulanmak üzere götürüldü.

Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki farklı adreslerde hırsızlık yapıldığı bilgisi aldı.

Ekipler, çalışmaları sonucunda A.U. ile E.T'yi gözaltına aldı.

Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Adıyaman 3.Sayfa Güncel Haberler

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