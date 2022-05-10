Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir firmaya ait yer altı haberleşme kablolarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri tespit eden ekipler, Z.B. ile E.B'yi gözaltına aldı.

Zanlıların sorgusu sürüyor.