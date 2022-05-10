Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir firmaya ait yer altı haberleşme kablolarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri tespit eden ekipler, Z.B. ile E.B'yi gözaltına aldı.

Zanlıların sorgusu sürüyor.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Adıyaman, Güncel, Haberler

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