Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, A.Y'ye ait iş yerinden akü ve madeni yağ çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirledikleri M.A. ile C.G'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
AA / Orhan Pehlül - Güncel