Adıyaman'da Hırsızlık Operasyonu: Bir Şüpheli Yakalandı
Adıyaman'da düzenlenen operasyon sonucunda 35 arı kovanının çalınmasıyla ilgili bir şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalınan kovanları sahibine teslim etti.
Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında İ.Ç'ye ait 35 arı kovanının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, çalışmaları sonucunda şüphelinin M.K. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürürken, çalınan kovanlar sahibine teslim edildi.