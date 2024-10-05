Adıyaman'da Hırsızlık Operasyonu: Bir Şüpheli Yakalandı
Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda, hırsızlık ve yankesicilik büro ekipleri tarafından bir evde gerçekleştirilen baskında çeşitli hırsızlık malzemeleri ele geçirilirken, M.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ali Taşı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler, 2 motosiklet, ruhsatsız av tüfeği, 9 mermi, klima, 2 kaynak makinası, 2 spiral ve elektrikli matkap ele geçirdi, M.A'yı gözaltına aldı.
G.D. ile H.A'nın yakalanması için çalışma yürütülüyor.