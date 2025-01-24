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Adıyaman'da Hırsızlık Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman'da Hırsızlık Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
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Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda, M.M. ve H.G. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, hırsızlık yapılmış olduğunu tespit ederek belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekipleri, Örenli Mahallesi'ndeki K13 konteyner kentte hırsızlık yapıldığı bilgisi aldı.

Ekipler yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin M.M. ve H.G. olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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