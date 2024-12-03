Adıyaman'da Hırsızlık Operasyonu: 1 Gözaltı
Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda A.T. isimli 1 şüpheli gözaltına alındı. Hırsızlık ve Yan Kesicilik ekipleri, belirlenen adreste yaptıkları aramada çok sayıda elektronik malzeme ele geçirdi.
Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yan Kesicilik ekipleri, kentte hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.T'yi gözaltına aldı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan adreste yapılan aramalarda çok sayıda elektronik malzeme ele geçirildi.