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Adıyaman'da hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli tutuklandı

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Adıyaman'da Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir evde gerçekleşen hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi.

Adıyaman'da hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir evde hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda eşkali belirlenen H.K, R.Ö, F.T. ve T.U'yu adreslerine düzenledikleri operasyonda yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Bahçelievler Mahallesi Asayiş Şube Müdürlüğü Adıyaman Haberler

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