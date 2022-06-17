Adıyaman'da Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı
AA - Orhan Pehlül - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde serada Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı.
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde serada Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşkuyu köyünde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
Ekipler, köydeki sera içerisinde yaptıkları aramada, 293 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A. tutuklandı.
AA / Orhan Pehlül - Güncel