Adıyaman'da Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı - Haberler

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Adıyaman'da Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde serada Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde serada Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşkuyu köyünde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, köydeki sera içerisinde yaptıkları aramada, 293 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A. tutuklandı.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Adıyaman Güncel Haberler

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