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ADIYAMAN'DA HAYVAN PAZARI ŞAP HASTALIĞI NEDENİYLE KAPATILDI

Güncel Haberler

Adıyaman'da ortaya çıkan şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı. Çift tırnaklı hayvanlarda hastalığının görülmesi üzerine çift tırnaklı sığır, koyun, keçi gibi hayvan hareketleri, ikinci bir emre kadar durduruldu.

Adıyaman'da çift tırnaklı hayvanlarda şap hastalığının görülmesi üzerine çift tırnaklı sığır, koyun, keçi gibi hayvan hareketleri, ikinci bir emre kadar durduruldu.

HAYVAN PAZARI KAPATILDI

Şap hastalığının çıkması sebebiyle, enfeksiyonun yayılma zincirini kırmak ve olası salgınların önüne geçmek için güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde uygulanmasına kararı ile Adıyaman Belediyesi Hayvan Pazarı geçici olarak kapatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adıyaman Güncel Haberler

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