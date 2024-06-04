Adıyaman'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi
Adıyaman'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi İl Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi. Vali Osman Varol'un da katıldığı sergide, kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi.
Adıyaman'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.
Halk Eğitim Merkezi İl Müdürlüğü'nce yıl sonu sergisi gerçekleştirildi.
Vali Osman Varol, kurslarda hazırlanan ürünlerin yer aldığı sergiyi gezerek, usta öğreticilerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Sergiye, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Güllü, kurum müdürleri, STK temsilcileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.