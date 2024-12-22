Adıyaman'da havalı tüfekle vurulan kedi ameliyat edildi.

Adıyaman merkez Sitilce bölgesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından havalı tüfekle vurulan bir kedi, yaralı halde bir vatandaş tarafından fark edilerek Altınşehir Mahallesi'ndeki özel bir veteriner kliniğine götürüldü.

Veteriner hekimler tarafından yapılan ilk muayenede kedinin bacağında bir mermi olduğu tespit edildi. Halsiz ve bacağını kullanamayan kedi ameliyat edildi.

Operasyonu gerçekleştiren Veteriner Hekim Hüseyin Bilgin, başarılı bir ameliyat yaptıklarını belirterek, "Kurşunu o doku parçası içerisinden aldık. Kırılan kemik parçasını ise platin uygulaması ile onarıldıktan sonra ameliyatını çok güzel bir şekilde bitirdik. Şu an kedinin durumu gayet iyi. Kedi 20 gün kadar bizde yatışta kalacak. Bu süre içerisinde gerekli tedavileri ve fizik tedavileri yapılacak. Bu durum bittikten sonra bizi getiren vatandaşımıza geri teslim etmiş olacağız kediyi." dedi.