Haberler

Adıyaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle halk ve özel eğitimde çalışmalara bir gün ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle halk eğitim merkezleri, özel eğitim merkezleri ve kreşlerde bir gün süreyle eğitimlere ara verildi. Meteorolojik verilere göre hava sıcaklıklarının düşmesi ve buzlanma riski bulunuyor.

Adıyaman'da olumsuz hava koşulları sebebiyle halk eğitim merkezlerine bağlı kurslar ve özel eğitim merkezlerinde çalışmalara bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yarın kentte hava sıcaklıklarının düşeceği ve buzlanma riski bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojik veriler doğrultusunda ilimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, il merkezi ve ilçelerimizde Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile kreşler ve gündüz bakımevlerinde 23 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle çalışmalara ara verilmiştir."

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda

Rusya, Esad'dan sonra Suriye'de ilk defa bunu yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin

Dev zincir marketten et aldılar, eve gelince şoke oldular
Amedspor'a bir kötü haber daha

Çileleri bitmiyor! Amedspor'a bir kötü haber daha
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Kaynar tutuklandı

Dün gözaltına alınan DEM'li başkan tutuklandı
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin

Dev zincir marketten et aldılar, eve gelince şoke oldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek

Vatandaşın dert yandığı konu için olumlu mesaj: Rahatlayacaklar