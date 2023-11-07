Adıyaman'da Hastane Yakınında Park Halindeki Motosiklet Çalındı

Adıyaman'da bir hasta yakınının hastane bahçesine park ettiği motosiklet çalındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adıyaman'da hastaneye gelen bir hasta yakınının park halindeki motosikleti çalındı.

Edinilen bilgilere göre, bir yakınını hastaneye 02 FE 528 plakalı motosikletiyle getiren Ayhan Deniz, motosikleti hasta bahçesine park ederek yakınının muayeneye götürdü. Bir süre sonra motosikletinin çalındığını fark eden Ayhan Deniz, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunarak motosikleti çalan şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan son zamanlarda Adıyaman'da motosiklet hırsızlığında artışın yaşandığı ise vatandaşlar tarafından belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN