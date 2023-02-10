Adıyaman'da "Hanım" adlı depremzede 100'üncü saatte enkazdan sağ çıkarıldı: Bize içli köfte yapacak mısın?

Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibi (UMKE) "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkaz altındaki Hanım isimli kadına 100 saat sonra sağ olarak ulaştı.

Bakanlık Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabındaki paylaşımda, alakalı UMKE'nin arama kurtarma ekipleriyle yürüttüğü ortak çalışmada 100 saat sonra bir kadına sağ olarak ulaşılmasına ilişkin görüntülere yer verildi.

Duygusal diyalogların yaşandığı görüntülerde ekipler, "ana" diye hitap ettikleri ve adının "Hanım" olduğunu belirten kadına ilk sağlık müdahalesini yaparken moral vermek için "Sen bize içli köfte yapacak mısın?" diye sordu. Kadın da ekiplere "Yaparım inşallah." yanıtını verdi.

Paylaşımda, "UMKE arama kurtarma ekipleriyle gece 01.55'te Hanım teyzeden aldıkları yanıtla gece boyu titizlikle yürüttüğü çalışmayı 100'üncü saatte mutlu sonla tamamladı. Kilometrelerce uzaktan yardıma koşan ekibimiz 'ana' dedikleri teyzemizle duygu dolu unutulmaz diyaloglar yaşadı." ifadesi yer aldı.