Adıyaman'da Halk Otobüsü Yayaya Çarptı
Adıyaman'da Abuzer T. idaresindeki halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Kazada yaya yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumu iyi.
Adıyaman'da halk otobüsünün yayaya çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Abuzer T. idaresindeki 02 HO 1040 plakalı şehir içi halk otobüsü, Atatürk Caddesi Sümer Meydanı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan İ.Ş'ye çarptı.
Kazada yaya yaralandı.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.