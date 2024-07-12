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Adıyaman'da halk otobüsü ile 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, halk otobüsü ile 2 otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da halk otobüsü ile 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

T.A. idaresindeki 02 FH 277 plakalı halk otobüsü, İ.Ö. yönetimindeki 02 ADH 528 plakalı otomobil ve M.D'nin kullandığı 41 ADN 752 plakalı otomobille Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Adıyaman trafik Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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