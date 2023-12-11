Adıyaman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Adıyaman ilinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmada, R.D. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Adıyaman'ın hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı, hakkında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, il kırsalında durdurduğu R.D'nin uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçlardan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.
Yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.