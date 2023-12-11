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Adıyaman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

11 Aralık 2023 13:31 Güncelleme: 13:32 Abone Ol

Adıyaman ilinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmada, R.D. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.