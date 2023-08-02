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Adıyaman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hakkında 10 yıl 14 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan zanlı, cezaevine teslim edildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hakkında 10 yıl 14 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında yakalama kararı olanlara yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, ilçe merkezinde durdurduğu T.Ç'nin 7 ayrı suçtan 10 yıl 14 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğunu tespit etti.

Yakalanan zanlı, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

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