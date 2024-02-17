Adıyaman'da hafriyat kamyonunun çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında hafriyat kamyonu ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, bir kişi ise yaralandı. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
Adıyaman'da hafriyat kamyonunun çarptığı motosiklet sürücüsü öldü.
Orhan A. idaresindeki 02 ADF 261 plakalı hafriyat kamyonu, Mehmet Can Taşkıran idaresindeki 02 ADL 170 plakalı motosikletle Altınşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Motosikletteki ismi öğrenilemeyen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.