Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da hafriyat kamyonunun çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Güncelleme:

Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında hafriyat kamyonu ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, bir kişi ise yaralandı. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Adıyaman'da hafriyat kamyonunun çarptığı motosiklet sürücüsü öldü.

Orhan A. idaresindeki 02 ADF 261 plakalı hafriyat kamyonu, Mehmet Can Taşkıran idaresindeki 02 ADL 170 plakalı motosikletle Altınşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Motosikletteki ismi öğrenilemeyen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Adıyaman Acil Durum Trafik Kazaları Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title