Adıyaman'da Hafriyat Kamyonu Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Adıyaman'da bir inşaat alanında devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü 58 yaşındaki Elbeyli Üngör, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.
Adıyaman'da hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
İndere köyü yakınlarındaki bir inşaat alanında Elbeyli Üngör (58) idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye personelince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, otopsisi yapılmak üzere hastane morguna gönderildi.