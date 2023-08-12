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Adıyaman'da Hafif Ticari Araçlar Çarpıştı: 5 Yaralı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 hafif ticari araç çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

C.D. idaresindeki 27 AZ 922 plakalı hafif ticari araç, Yavuz Selim Mahallesi Hastane kavşağında, S.A. yönetimindeki 02 ZA 557 hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel

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