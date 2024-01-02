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Adıyaman'da hafif ticari araçla motosiklet çarpışması: 2 yaralı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Malik K. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Osman K'nin kullandığı 38 KS 161 plakalı hafif ticari araçla Atatürk Baraj yolunda çarpıştı.

Kazada, Malik K. ve motosiklette bulunan M.E.K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Malik K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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