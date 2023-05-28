Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Mustafa E. idaresindeki 02 AAU 868 plakalı hafif ticari araç, Baraj Mahallesi'nde Yunus T. idaresindeki 27 N 4187 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Samsat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Mustafa E. idaresindeki 02 AAU 868 plakalı hafif ticari araç, Baraj Mahallesi'nde Yunus T. idaresindeki 27 N 4187 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Samsat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.