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Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Mustafa E. idaresindeki 02 AAU 868 plakalı hafif ticari araç, Baraj Mahallesi'nde Yunus T. idaresindeki 27 N 4187 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Samsat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Mustafa E. idaresindeki 02 AAU 868 plakalı hafif ticari araç, Baraj Mahallesi'nde Yunus T. idaresindeki 27 N 4187 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Samsat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Emrah Yelboğa - Güncel

Devlet Hastanesi Adıyaman Tragger Güncel Haberler

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