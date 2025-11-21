Adıyaman'da Hafif Ticari Araç Zihinsel Engelli Kadına Çarptı
Adıyaman'da bir hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan zihinsel engelli kadına çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Olay sonrası sürücü gözaltına alındı.
Y.T. idaresindeki 34 DDG 318 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan E.Ş'ye çarptı.
Ağır yaralanan E.Ş, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel