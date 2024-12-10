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Adıyaman'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: Bir Yaralı

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Adıyaman'da meydana gelen kazada, D.D. (63) idaresindeki hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki bir kişi yaralandı.

D.D. (63) idaresindeki 44 EF 550 plakalı hafif ticari araç, eski Samsat Caddesi üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü,112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
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