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Adıyaman'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza Kahta Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.A.S (55) yönetimindeki 46 NK 092 plakalı hafif ticari araç, Kahta Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü sürücü ile birlikte araçta bulunan M.A.S., K.A., (18), R.A. (20), H.A.(25) ve S.A. (54) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri tarafından yaralılar ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücü M.A.S. ve araçta yolucu olarak bulunan K.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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