Adıyaman'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi, 2 Kişi Yaralandı
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, M.K. idaresindeki hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki bir kişi yaralandı ve ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Adıyaman'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki 61 AAY 399 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki bir kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.