Adıyaman'da Hafif Ticari Araç ile Sepetli Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile sepetli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Şükrü Taştan idaresindeki plakası olmayan sepetli motosiklet, Erdemoğlu Mahallesi Çevreyolu güzergahında karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 02 AEF 642 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince motosiklet sürücüsü Taştan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Taştan'ın cenazesi Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hafif ticari araç sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.