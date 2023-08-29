Adıyaman'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Atmalı Köyü yakınlarında F.K., idaresindeki 44 AAB 102 plakalı otomobil ile A.G., idaresindeki 02 ACU 594 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada hafif ticari araçta bulunan M.A., Z.D.,O.E., ve E.K., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN