Adıyaman'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
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Adıyaman'da meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile otomobil çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Atmalı Köyü yakınlarında F.K., idaresindeki 44 AAB 102 plakalı otomobil ile A.G., idaresindeki 02 ACU 594 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada hafif ticari araçta bulunan M.A., Z.D.,O.E., ve E.K., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel