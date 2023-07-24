Adıyaman'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Harun K. idaresindeki 34 NB 0914 plakalı otomobil ile Yusuf Ç. idaresindeki 52 FS 868 plakalı hafif ticari araç Cumhuriyet Mahallesi 3. Çevre Yolu ile 30 Ağustos Caddesinin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Harun K. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Dilak K., Aslit A. ve Serkan Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN