Adıyaman'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Kurt idaresindeki 02 ACK 948 plakalı otomobil ile Hasan Geklik idaresindeki 02 DB 900 plakalı hafif ticari araç, At6atürk Bulvarı Karayolları Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan Alperen İhsan Kurt yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN