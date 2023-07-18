Adıyaman'da Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile motosiklet çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Serkan P. idaresindeki 02 ADD 721 plakalı motosiklet ile İbrahim H. Ö. idaresindeki 02 ABH 879 plakalı hafif ticari araç, Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Muhammet Ö. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN