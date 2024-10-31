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Adıyaman'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 2 Ölü

Adıyaman'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 2 Ölü
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçta sürücü Nurettin Dede ve yolcu Zeynep Dede yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Nurettin Dede (74) idaresindeki 44 T 0772 plakalı hafif ticari araç, Sincik-Malatya kara yolu Sakız köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile Zeynep Dede (74) yaşamını yitirdi.

Cenazeler, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel
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