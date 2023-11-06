Adıyaman'da Haberleşme ve Enerji Nakil Kablolarını Çalan 2 Şahıs Yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.T. ve B.T. isimli şüpheli şahısların haberleşme ve enerji nakil kablo hırsızlığı yaptığını tespit ederek operasyon düzenledi. Şahıslar suçüstü yakalandı ve 350 metre kablo ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan 2 şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışma ile S.T. ve B.T. isimli şüpheli şahısların haberleşme ve enerji nakil kablo hırsızlığı yaptığını tespit edilmesi üzerine operasyon yaptı. Şahıslar suçüstü yakalanarak, yaklaşık 350 metre kablo ele geçirildi. Şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN