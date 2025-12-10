Adıyaman'da güvenlik birimlerine teslim edilen 116 araç hizmete alındı

Adıyaman'da güvenlik birimlerine teslim edilen araçlar hizmete alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, havalimanındaki törende araçların ay yıldız ile dizildiği, bu görsel düzenlemenin "Adıyaman'ın birlik ve beraberliğini yansıtan anlamlı bir görüntü oluşturduğu" ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Osman Varol, hizmete alınan araçlardan 77'sinin il emniyet müdürlüğüne, 39'unun ise il jandarma komutanlığına tahsis edildiğini belirtti.

Varol, "Yeni ve modern araçlarımız, yıllardır sahada fedakarca görev yapan polis ve jandarma personelimizin yükünü hafifletecek, görevlerini daha hızlı ve güvenli şekilde icra etmelerine katkı sağlayacaktır. Bu araçlar acil durumlara müdahaleyi hızlandıracağı gibi, kırsal bölgelerde kontrol ve devriye faaliyetlerinin güçlenmesine, şehir içinde ise vatandaşlarımızın kendini daha güvende hissetmesine vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yeni araçların temin edilmesine katkı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya ve hayırseverlere teşekkür edildi, hayırseverlere plaket takdim edildi.