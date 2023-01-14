Adıyaman'da gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, ilçe kırsalında durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan tırı durdurdu.
Ekipler, tırda yaptıkları aramada 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel