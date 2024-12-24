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Adıyaman'da Grand İsias Otel Davasının Altıncı Duruşması Gerçekleşti

Adıyaman'da Grand İsias Otel Davasının Altıncı Duruşması Gerçekleşti
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Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Grand İsias Otel davasının altıncı duruşmasında tutuklu sanıklar beyanlarda bulundu. Aileler sanıkların 'olası kastla' yargılanmasını talep etti.

HABER: Mehmet Duran ÖZKAN - Mehmet OFLAZ

(ADIYAMAN) - Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde KKTC'li sporcuların ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olan Grand İsias Otel davasının altıncı duruşması görülüyor. Tutuklu sanık Ahmet Bozkurt, esasa ilişkin beyanında, "Ben müteahhit değilim, sadece arsa sahibiyim. Ben kasa derdine düşmedim, kasada para değil yalnızca evrak vardı" dedi. Tutuklu sanık Mehmet Fatih Bozkurt da "6 Şubat'ta işyerimiz olan İsias Otel'in yıkılmasında ve can kayıplarında en küçük hatam olmamıştır. Bu, bizim sınavımızmış" diye savunma yaptı. Tutuklu sanık Erdem Yıldız, Ahmet Bozkurt ve ailesini işaret ederek "Ben Alevi ve solcuyum. Ben bunlarla nasıl işbirliği yaparım" dedi.

Adıyaman'daki Grand İsias Otel, 6 Şubat depremlerinde yıkılarak KKTC'li öğrencilerin ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar oldu. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen altıncı duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmaya İsias Otel'de yakınlarını kaybeden aileleri ve taraf avukatları katılırken, KKTC Başkanı Ünal Üstel de duruşmayı takip etti.

Aileler ve avukatları esasa ilişkin beyanda bulunarak sanıkların "olası kastla" yargılanmasını talep etti. Daha sonra sanıklardan esasa ilişkin beyanları alındı. Tutuklu sanık Ahmet Bozkurt, suçlamaları reddederek, şöyle konuştu:

"Ben müteahhit değilim, sadece arsa sahibiyim. Bina yapılıp bittikten sonra bina sahibiyim. Ben müteahhit değilim otomotiv sektöründe işi yapıyorum. Otel benim evim, burada misafir değilim. Benim kaydım, eşimin kaydı, evlatlarımın ve torunlarımın kaydı tutulmaz. Özel yerimiz var, bu yüzden kayıt tutulmaz. Hakkımda yapılan kasayla ilgili suçlamaları kabul etmiyorum. Ben kasa derdine düşmedim, kasada para değil yalnızca evrak vardı. Son gelen bilirkişi raporunu kabul etmiyorum. Ben burada kaybettiğimiz canların acısını yürekten yaşıyorum. Tahliyemi istiyorum."

Tutuklu sanık Mehmet Fatih Bozkurt da savunmasında "6 Şubat'ta işyerimiz olan İsias Otel'in yıkılmasında ve can kayıplarında en küçük hatam olmamıştır. Bu, bizim sınavımızmış. Suçlu olduğuma inanıp da kaçacak olsaydım, yeşil pasaportumu yanıma alır, ailemi ve çocuklarımı yanıma alırdım. Ben haklı olduğum hiçbir davadan kaçmam. Hakkımdaki iddiaları reddediyorum. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

Tutuklu sanık mimar Erdem Yıldız ise Ahmet Bozkurt ve ailesini işaret ederek "Müştekiler sahte evraktan bahsediyorlar. Beni sahtecilik ile suçluyorlar. Ben mimarım, statik proje yapmam, kanun buna müsaade etmez. Ben Alevi ve solcuyum. Ben bunlarla nasıl işbirliği yaparım" dedi.

Diğer tutuksuz sanıklarda suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu. Duruşma sanık avukatlarının beyanlarıyla devam ediyor.

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA / Güncel
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