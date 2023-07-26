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Adıyaman'da görev yapan adliye personeline takdir belgesi verildi

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da 17 adliye personeli taktir belgesi verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da 17 adliye personeli taktir belgesi verildi.

Kahta Adliyesi'nde düzenlenen törende Başsavcı Nurullah Şahin personellere Adalet Bakanı Yılmaz Tunç imzasını taşıyan takdir belgelerini takdim etti.

Törene savcı, hakimlerle adliye çalışanları katıldı.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel

Kahramanmaraş Yılmaz Tunç Başsavcı Adıyaman Güncel Haberler

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