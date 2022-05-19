Adıyaman'da göçük altında kalan kişi öldü - Haberler

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Adıyaman'da göçük altında kalan kişi öldü

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da göçük altında kalan kişi öldü

Adıyaman'da kanalizasyon çalışması yapılan alanda demir topladığı sırada göçen toprağın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Adıyaman'da kanalizasyon çalışması yapılan alanda demir topladığı sırada göçen toprağın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Bahçecik Mahallesi'nde yapımı süren inşaatın yan tarafında kanalizasyon çalışmasının yürütüldüğü alanda hurda demir toplayan Mehmet Köse (67), toprağın kayması sonucu göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılan Köse, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Köse, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Köse'nin cesedi hastane morguna kaldırıldı.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman, Güncel, Haberler

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