Adıyaman'da Geri Manevra Yapan Araç Çukura Düştü, 5 Yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, geri manevra yapan otomobil çukura düştü. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, sürücüsü geri manevra yaparken çukura düşüp yan yatan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kaza, Erdemoğlu Mahallesi Çevre Yolu'nda meydana geldi. Ahmet Aslan'ın geri manevra yaptığı 27 TR 533 plakalı otomobil çukura düştü. Kazada Ahmet Aslan ile otomobildeki 4 kişi yaralandı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp acil serviste tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN -ADIYAMAN-DHA)

