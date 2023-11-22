6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen Adıyaman'da evi yıkılan gençlere ve engelli bireylere psikososyal destek sağlamak amacıyla 'Güçlüyüz, Umutluyuz' projesi hayata geçirildi.

Adıyaman'da gençler ve engelliler için 'Güçlüyüz, umutluyuz' projesi imzalandı

Adıyaman'da gençler ve engelli bireyler için hazırlanan "Güçlüyüz, umutluyuz" projesinin protokolü imzalandı.

6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen Adıyaman'da evi yıkılan gençlere ve engelli bireyler olmak üzere konteyner kentlerde yaşayanlara psikososyal destek sağlamak, çeşitli sportif, kültürel ve sanatsal kurslar ile eğitimler sunmak amacıyla "Güçlüyüz, Umutluyuz" projesi hazırlandı. Proje, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yılı proje destekleri kapsamında kabul edilerek mali destek almaya hak kazandı.

Adıyaman Valisi Osman Süzen'in de katıldığı protokol töreninde Vali Yardımcısı Ali Erdoğan ve Adıyaman Eğitim, Kültür, Gençlik ve Sanat Derneği (ADEKS) Başkanı Abdurrahman Şahin arasında imzalar atıldı. Vali Osman Varol, bu önemli projenin Adıyaman'a hayırlı olmasını diledi. - ADIYAMAN