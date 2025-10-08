Adıyaman'da Genç, Tartıştığı Babasını Bıçakla Yaraladı

Haberler

Adıyaman'da, annesiyle tartışan 18 yaşındaki M.O.K, babası S.K'yi bıçakla yaralayarak tutuklandı. Olay, Petrol Mahallesi'nde meydana geldi.

Adıyaman'da annesiyle tartıştığı iddia edilen babasını bıçakla yaralayan 18 yaşındaki genç, tutuklandı.

İddiaya göre, Petrol Mahallesi'nde bir konteynerde yaşayan M.Z.K. ile S.K. çifti arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada çiftin çocukları M.O.K, babasını bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı baba, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.O.K. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
