Haberler

Adıyaman'da Genç, Tartıştığı Babasını Bıçakla Yaraladı

Adıyaman'da Genç, Tartıştığı Babasını Bıçakla Yaraladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da 18 yaşındaki M.O.K., annesiyle tartışan babası S.K.'yı bıçakla yaralayarak gözaltına alındı. Olay, Petrol Mahallesi'nde meydana geldi ve yaralı baba hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da annesiyle tartıştığı iddia edilen babasını bıçakla yaralayan 18 yaşındaki genç gözaltına alındı.

İddiaya göre, Petrol Mahallesi'nde bir konteynerde yaşayan M.Z.K. ile S.K. çifti arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada çiftin çocukları M.O.K, babasını bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı baba, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, M.O.K'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, Hamas'ı ikna etmemizi rica etti

Erdoğan, o iddiayı doğruladı: Evet, Trump'ın bir ricası oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibi karıştı! Taraftarlar tesisi bastı

Süper Lig ekibi karıştı! Taraftarlar tesisi bastı
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Listede Derin Talu ve Deren Talu da var

"Sütyen bulamıyorum" yorumuyla gündem olan ünlü isim de gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.