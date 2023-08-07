Adıyaman'da Gelinlik ve Abiye İşletmesinde Yangın Çıktı

Adıyaman'ın Alitaşı Mahallesi'nde bulunan bir gelinlik ve abiye işletmesinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangının elektrik tesisatından çıktığı tahmin ediliyor. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. İş yerinde büyük hasar meydana geldi.

Adıyaman'da gelinlik ve abiye işletmesinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi Mimar Sinan Parkı karşısında bulunan bir gelinlik ve abiye işletmesinde yangın çıktı. Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek bütün işletmeyi sardı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken vatandaşlar ve iş yeri çalışanları da alevlerden kurtarabildikleri gelinlik ve abiyeleri yangın yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Alevlerin sardığı iş yerinin arka kısmında bulunan bir oto yıkamacı ise alevlere tazyikli su ile müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yerine gelen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, yangın yerinde bilgiler alarak işletme sahiplerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Öte yandan işletme sahibi Abdullah Turgut'un iş yerini depremden 2 ay önce açtığını deprem sonrası iş yerinin hasara uğradığı ve yaptığı tadilat sonrası birkaç gün önce iş yerini yeniden hizmete koyduktan sonra bu defa yangının meydana geldiği öğrenildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda iş yerinde büyük hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN