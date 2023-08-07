Adıyaman'da Gelinlik ve Abiye İşletmesinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Adıyaman'ın Alitaşı Mahallesi'nde bulunan bir gelinlik ve abiye işletmesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise inceleniyor.

ADIYAMAN'da, gelinlik ve abiye işletmesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bozbey Caddesi üzerinde Abdullah Turgut'a ait gelinlik ve abiye işletmesinde elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangında alevler binayı sardı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye erleri sevk edildi. Vatandaşlar ve iş yeri çalışanları ise bu sırada içerideki gelinlik ve abiyeleri bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. İtfaiye erleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.