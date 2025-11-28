Adıyaman'da Fuhuş Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

Adıyaman'da polis tarafından masaj salonlarına düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Kentte bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığı iddialarına yönelik 25 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentteki bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşmış, 6 şüpheliyi gözaltına almış ve 3 kişi hakkında ise adli işlem başlatmıştı.