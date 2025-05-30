Adıyaman'da Fuhuş Operasyonunda 3 Tutuklama

Adıyaman'da bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, fuhşa yer temin ettikleri ve fuhuş yaptıkları iddiasıyla 27 Mayıs'ta gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte polis ekiplerince 27 Mayıs'ta Altınşehir Mahallesi'nde bir masaj salonuna operasyon düzenlenmiş, fuhşa yer temin ettikleri ve fuhuş yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Hakkında işlem başlatılan 8 kadından 7'sinin tahlillerinde cinsel yolla bulaşan herhangi bir hastalığa rastlanmazken 1 kişiyle ilgili tetkik sürecinin devam ettiği öğrenildi.