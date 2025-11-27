Adıyaman'da Fuhuş Operasyonu: Masaj Salonu Mühürlendi
Adıyaman'da yapılan baskında, 'masaj salonu' adı altında fuhuş yapıldığı belirlenen bir ev mühürlendi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kiralık bir evde 'masaj salonu' adı altında fuhuş yapıldığına yönelik ihbar üzerine çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı baskında 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkındaki işlemlerin ardından, alınan komisyon kararıyla Adıyaman Belediyesi zabıta ekipleri, evi mühürledi.
