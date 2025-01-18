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Adıyaman'da Firari Hükümlü Yakalandı

Adıyaman'da Firari Hükümlü Yakalandı
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Adıyaman'da hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Ö. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Adıyaman'da hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Ö'yü yakaladı.

V.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
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